Fallece el economista y exfuncionario Ramón Pérez Minaya

El economista Ramón Pérez Minaya falleció este domingo, sin que hasta el momento, se conozcan los detalles sobre las causas de su deceso.

La información fue dada a conocer por el también economista y abogado José Alfredo Guerrero, quien expresó su pesar a través de su cuenta de X, destacando los aportes de Pérez Minaya a la economía dominicana y a la planificación del desarrollo nacional.

Guerrero publicó: "Ramón Pérez Minaya, economista inteligente, dinámico y capaz, que vivió como lo indican sus iniciales y lo llamaban sus colegas, RPM, le llegó su último minuto. ¡Hasta pronto gran mentor y amigo de generaciones!".

A los mensajes de despedidas en las redes sociales también se unió el empresario y diplomático Hugo Guiliani Cury, quien expresó que "Ramón fue un economista de pensamiento propio que exponía y escribía en forma sencilla sobre cómo podíamos superar nuestro atraso económico y social. Sus libros son una muestra de ello".

Una labor destacada

Pérez Minaya fue una figura de relevancia en el ámbito económico y académico de República Dominicana. Se desempeñó como:

Subgerente técnico del Banco Central de la República Dominicana

Subsecretario técnico de la Presidencia y director de la Oficina Nacional de Planificación, donde impulsó políticas orientadas al fortalecimiento institucional y a la eficiencia de la gestión pública.

En el sector académico y de cooperación internacional, fue director ejecutivo y secretario ex oficio del Centro de Asistencia Técnica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEAT-INTEC), además de director ejecutivo del Proyecto de Modernización de la Universidad , financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la década de 1980.

A lo largo de su carrera, Ramón Pérez Minaya se distinguió por su visión técnica, su compromiso con la educación superior y su contribución al diseño de estrategias de desarrollo en momentos clave de la historia económica dominicana.

Sus colegas y seguidores lo recuerdan como un profesional riguroso, de pensamiento analítico y espíritu de servicio, cuya huella permanece en las instituciones donde trabajó y en las generaciones de economistas que formó e inspiró.