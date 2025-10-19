Protesta ciudadana exige al Gobierno soluciones a demandas estructurales

Vestidos de negro y con pancartas en mano, ciudadanos protestan en defensa del agua, la tierra y los derechos de las comunidades afectadas. ( DIARIO LIBRE/ NICOLE IZQUIERDO )

Un grupo de ciudadanos alzaron su voz este domingo en una protesta múltiple que partió desde el parque Enriquillo rumbo a las afueras del Palacio Nacional para exigir respuestas y soluciones a una lista de demandas que resumieron en "problemas estructurales que afectan la vida y el futuro del pueblo dominicano".

La protesta reunió a representantes de comunidades afectadas por proyectos vinculados a Punta Catalina, Barrick Gold, desalojos, la gestión del agua, las lagunas y la industria azucarera, agricultores locales y la construcción de presas en la región del Cibao.

Te puede interesar Manifestación contra desalojos forzosos en día mundial hábitat

"Estamos tratando de todo porque este país está hecho un desastre: el gobierno no responde, las instituciones fallan y la gente se queda sin agua, sin trabajo y sin tierra para cultivar", dijo Eugenio Ventura, una de las voces protestantes de "El Cobrador".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/protesta-ec942ace.jpg Diario Libre/ Nicole Izquierdo (PARTE DEL GRUPO DE LOS MANIFESTANTES.)

Otra manifestante, Carmen Lara, explicó que esta protesta también busca visibilizar denuncias sobre la desprotección de los ríos de San Juan de la Maguana: "Se quieren llevar los ríos para sacar minerales; por eso estamos aquí, en defensa del agua y la vida".

Denuncias de los protestantes:

Entre las quejas más repetidas durante la protesta:

Investigación y transparencia en relación con Punta Catalina y la operación de plantas energéticas.

Revisión de concesiones y actividad de Barrick Gold y otras empresas extractivas.

Alto a desalojos forzosos y protección de derechos de pequeños y medianos productores.

Acceso garantizado al agua y protección de cuencas y ríos.

Regulación y control de lagunas vinculadas a la industria azucarera que, según los manifestantes, afectan la salud y el ambiente local.

Participación comunitaria en proyectos de infraestructura, incluida la construcción de presas en la región del Cibao.