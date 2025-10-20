Abinader designa a Jaime Marte Martínez cónsul general en Caracas

Jaime Marte Martínez fue jefe de la Policía Nacional en el periodo 2004-2006, y designado presidente del Consejo Nacional de Drogas mediante el decreto 739-20. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, designó al Mayor General (R) Jaime Marte Martínez como cónsul general de la República Dominicana en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, mediante el Decreto núm. 573-25, fechado el 1 de octubre y emitido oficialmente este lunes 20.

La disposición forma parte de una serie de nombramientos consulares y diplomáticos realizados por el Poder Ejecutivo. En el mismo decreto también fueron designados Julio César Mateo Báez como cónsul general en Saint John (Antigua y Barbuda); Omara Josiel Corporán Castillo, en Chicago (Estados Unidos), y Elías de Jesús Brache Rivas, como representante alterno ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Hasta su nueva designación, Marte Martínez se desempeñaba como presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), función que asumió tras ser juramentado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, en representación del presidente Abinader. En ese acto, se comprometió a fortalecer las políticas de prevención y reducción de la demanda de drogas en el país.

"Estamos conscientes de la importancia de esta asignación, por lo que trabajaremos para no defraudar la confianza depositada por el presidente de la República, Luis Abinader", expresó el entonces titular del CND durante su juramentación. Asimismo, manifestó su firme interés en impulsar valores positivos en la sociedad dominicana mediante políticas y estrategias integrales para contrarrestar el consumo y el tráfico de drogas.

Nombrado mediante el Decreto 739-20, Marte Martínez asumió el compromiso de dar fiel seguimiento al programa de gobierno en materia de seguridad y prevención, promoviendo el trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas. Sustituyó en esas funciones al Mayor General (R) Dr. Rafael Guerrero Peralta, y durante su gestión impulsó programas educativos, comunitarios y de sensibilización sobre el uso indebido de drogas.

Consulado cerrado desde julio de 2024

La designación de Marte Martínez como cónsul general en Caracas se produce en un contexto diplomático particular, ya que el Consulado General de la República Dominicana en Venezuela se encuentra cerrado desde el 30 de julio de 2024, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

El cierre se produjo luego de que el gobierno de Nicolás Maduro exigiera la retirada de representantes diplomáticos de siete países —entre ellos República Dominicana— tras las elecciones presidenciales de ese año. De acuerdo con un comunicado oficial difundido por el Mirex y publicado por Diario Libre, "la embajada y el consulado de la República Dominicana en Venezuela han cerrado sus puertas". Desde entonces, los servicios consulares permanecen suspendidos y se habilitaron canales virtuales para atender a los ciudadanos dominicanos residentes en ese país.

En septiembre de 2025, la Cancillería dominicana desmintió rumores sobre una reapertura de las sedes diplomáticas y aclaró que las relaciones consulares con Venezuela continúan suspendidas. La designación de un nuevo cónsul podría interpretarse como un primer paso hacia la reorganización del servicio exterior dominicano en territorio venezolano.

Trayectoria profesional y formación

Jaime Marte Martínez es licenciado y maestro en Derecho Empresarial por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y ha cursado estudios especializados en derechos humanos. En su trayectoria institucional fue general de brigada de la Policía Nacional y se desempeñó como director regional del Cibao Central, con sede en Santiago de los Caballeros.

El Consejo Nacional de Drogas, entidad que presidió hasta su designación consular, es el órgano rector de las políticas públicas para la prevención del uso indebido de drogas en la República Dominicana. Desde esa posición, Marte Martínez impulsó acciones comunitarias, campañas educativas y alianzas interinstitucionales orientadas a reducir la demanda de sustancias ilícitas y promover una cultura preventiva.

El nuevo cónsul general en Caracas tendría ahora la misión de fortalecer las relaciones bilaterales con Venezuela y restablecer los servicios consulares para los dominicanos residentes en ese país, mientras se define la posible reactivación de la representación diplomática dominicana tras más de un año de cierre.