Abinader: "En casi toda Latinoamérica hay preocupación por la libertad de prensa, menos en RD"

El presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que en casi todos los países de Latinoamérica existen preocupaciones sobre la libertad de prensa, con excepción de la República Dominicana y "quizá uno o dos más".

Durante su encuentro semanal con los medios de comunicación, el mandatario respondió a una pregunta sobre el anuncio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que calificó al país como "un oasis en la libertad de prensa" y reconoció a su gobierno como un garante del respeto a la misma.

"Me siento muy halagado, pero también muy comprometido", fue lo primero que expresó Abinader al referirse al reconocimiento.

Asamblea de la SIP

Recordó que, el pasado jueves, durante el acto inaugural de la 81.ª Asamblea General de la SIP celebrada en Punta Cana, una subsecretaria adjunta de la OEA también expresó que la República Dominicana se ha convertido en un referente regional en cuanto al respeto a la libertad de prensa.

"Hoy más que nunca hay muchas críticas y preocupaciones en casi todos los países de Latinoamérica sobre este tema, con excepción de República Dominicana y quizás uno o dos países más", reiteró el jefe de Estado.

Dijo sentirse complacido por los reconocimientos que ha recibido su administración en materia de libertad de expresión, pero señaló que esto representa un mayor compromiso con la garantía de ese derecho en el país.

Te puede interesar Presidente saliente de la SIP llama a defender cada día la libertad de prensa