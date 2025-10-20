Activan plan de emergencia en las cárceles debido a las lluvias registradas en el país

La Dirección de Servicios Penitenciarios presta especial atención a las cárceles de Nayajo, La Victoria y Rafey. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) informó este lunes que activó su plan de emergencia para brindar una respuesta más oportuna en favor de las personas privadas de libertad en caso de que las lluvias llegaran a provocar inundaciones en torno a alguno de los recintos penitenciarios.

Los protocolos de Servicios Penitenciarios buscan proteger la vida de los privados de libertad y de los servidores de la institución. También, para salvaguardar las infraestructuras del sistema penitenciario en todo el país.

Con ese propósito, el director de Prisiones, Roberto Santana, dijo que mantiene una coordinación permanente con las diversas áreas administrativas y de seguridad.

"Todos sabemos que, desde hace décadas, los servidores del sistema penitenciario deben reforzar sus niveles de atención a recintos como el de La Victoria, Najayo 17 y Rafey en momentos de fenómenos atmosféricos que provoquen fuertes precipitaciones sobre el territorio nacional", dijo Santana en una nota de prensa.

Posibles inundaciones

En su último boletín, el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) llamó a la población a estar pendiente a las recomendaciones de los organismos estatales en torno a las lluvias, y a las posibles inundaciones, asociadas a una activa onda tropical provocada por un centro de baja presión localizado en aguas del mar Caribe, a varios cientos de kilómetros al sur de República Dominicana.

El fenómeno tiene alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical para las próximas 24 a 48 horas, según el Indomet.

"Se pronostica que campos nubosos asociados a este sistema generen fuertes aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el transcurso de la semana sobre el país. Este sistema tiene actualmente probabilidad de desarrollo ciclónico alta en los próximos siete días (90 %)", indica el Indomet.

Entre las provincias en alerta amarilla se encuentra San Cristóbal, donde está localizada la cárcel de Najayo, mientras que Monte Plata, donde está el penal de La Victoria, se encuentra en verde.