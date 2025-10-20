×
DIGESETT

Digesett detecta 24 conductores positivos a alcohol durante operativo en Bávaro

Durante la jornada fueron evaluadas 451 personas, de las cuales 358 correspondieron al sexo masculino y 93 al femenino

    Digesett detecta 24 conductores positivos a alcohol durante operativo en Bávaro
    Un agente de la Digesett realiza una prueba alcoholemia a un conductor en Bávaro. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) realizó un amplio operativo de alcoholimetría en las inmediaciones del cruce del Boulevard del Este con avenida Barceló, en el distrito turístico de Bávaro, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito en esta importante zona turística del país.

    Durante la jornada fueron evaluadas 451 personas, de las cuales 358 correspondieron al sexo masculino y 93 al femenino.

    Los resultados arrojaron 24 conductores con presencia de alcohol aspirado, de ellos ocho por encima del nivel permitido y 16 por debajo.

    El operativo incluyó también fiscalizaciones por distintas infracciones a la Ley 63-17, donde fueron retenidas 75 motocicletas.

    Durante las acciones fue retenida una persona en Verón, como parte de los operativos simultáneos desplegados en el área, indica una nota de prensa de la institución.

    La Digesett, bajo la dirección del general Pascual Cruz Méndez, reafirmó en una nota de prensa, su compromiso con la seguridad vial y la reducción de la siniestralidad, manteniendo presencia activa en puntos estratégicos del país, especialmente en zonas de alta afluencia turística, donde el respeto a las normas de tránsito es fundamental para salvar vidas.

