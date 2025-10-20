Gobierno incorpora 4,000 nuevos policías para fortalecer la seguridad ciudadana

Formación de más de mil reclutas de la nueva generación de los "policías educados", captados en una imagen del año pasado. ( FUENTE EXTERNA )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció este lunes la ampliación del nuevo modelo de patrullaje con la incorporación de aproximadamente 4,000 nuevos agentes policiales, quienes se graduarán el próximo mes como parte del proceso de Reforma Policial que impulsa el Gobierno.

Raful explicó que los nuevos agentes serán distribuidos en el Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo Este, con el propósito de fortalecer la presencia preventiva y la vigilancia en las zonas priorizadas, de acuerdo con las necesidades de cada territorio. Detalló que, a la fecha, el cuerpo del orden cuenta con 43,388 miembros activos en el territorio nacional.

Garantía de Paz 2.0

Asimismo, informó que el operativo "Garantía de Paz 2.0" continúa desplegado en todo el país, con especial atención a las denuncias por contaminación sónica, la regulación de horarios para la venta de bebidas alcohólicas y el retiro de menores de edad de lugares de consumo, en cumplimiento de las normativas vigentes.

La ministra Raful destacó además el trabajo conjunto con la Dirección General de Migración, a través del cual se ha logrado la repatriación de 8,443 ciudadanos en situación migratoria irregular, reforzando así las acciones de control fronterizo y el orden público.

En cuanto a los indicadores de criminalidad, precisó que la tasa de homicidios se mantiene en 8.1 por cada 100 mil habitantes, con 25 provincias en un dígito y 9 en dos dígitos.

Indicó que en los últimos tres años se ha registrado una reducción sostenida de las víctimas mortales, pasando de 1,209 en 2023, a 1,089 en 2024 y 1,033 en 2025, lo que representa 176 vidas menos en ese período.