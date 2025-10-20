×
Jaime Marte Martínez

¿Quién es Jaime Marte Martínez, el nuevo cónsul dominicano en Caracas?

Abinader lo designó mediante el decreto 573-25

    ¿Quién es Jaime Marte Martínez, el nuevo cónsul dominicano en Caracas?
    Jaime Marte Martínez fue presidente del Consejo Nacional de Drogas. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Luis Abinader designó al exjefe de la Policía Nacional Jaime Marte Martínez cónsul general en Caracas, capital de Venezuela, lo que ha generado sorpresa, ya que el consulado está cerrado desde el año 2024.

    La designación está en el decreto 573-25,  en el que también fueron designados Julio César Mateo Báez como cónsul general en Saint John (Antigua y Barbuda); Omara Josiel Corporán Castillo, en Chicago (Estados Unidos), y Elías de Jesús Brache Rivas, como representante alterno ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

    Antes de este nombramiento, Marte Martínez se desempeñó como presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND) desde el año 2021, función que ejerció hasta febrero pasado, cuando fue sustituido por el sociólogo y catedrático Alejandro de Jesús Abreu.

    Marte Martínez fue titular de la Policía Nacional desde el 8 de enero de 2002 hasta el 16 de agosto de 2004, durante los dos últimos años del gobierno de Hipólito Mejía.

    • Como parte de su trayectoria profesional, ocupó los cargos de general de brigada de la Policía Nacional y director regional del Cibao Central, con sede en Santiago de los Caballeros.
    Formación académica

    En el ámbito académico, posee una licenciatura y una maestría en Derecho Empresarial por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), además de haber realizado cursos sobre derechos humanos.

