Se entrega presunto implicado en muerte de hombre que mediaba en accidente de tránsito en Higüey

Uno de los presuntos implicados en la muerte de Jahaziel Benjamín Valdez, de 38 años, y las heridas que recibió su hijo menor de edad que lo mantienen en coma, se entregó este lunes a las autoridades en el cuartel de la Policía La Colón en Higüey, provincia La Altagracia.

Se trata de Manuel Vilorio, alias Deivito, quien fue llevado por un pastor y su madre, Natali Vilorio.

El hecho ocurrió el pasado 15 de octubre en Villa Cerro de Higüey cuando presuntamente la víctima mortal trató de intervenir en un accidente de tránsito.

Al momento de la entrega, Vilorio afirmó ser inocente. "Inocente, inocente, yo no agredí a nadie. Los videos están ahí", dijo ante las autoridades. Alegó que no se encontraba en el lugar del incidente y que no tiene ningún vínculo con las demás personas involucradas.

El pastor Jesús Mota, presidente de la Junta de Vecinos de Villa Cerro, explicó que el joven fue entregado voluntariamente a las autoridades a petición de su madre.

"Cumplimos con un deber ciudadano. Acompañamos a la madre, que buscaba hacer lo correcto. Ahora las autoridades continuarán con el proceso para determinar su inocencia o culpabilidad", expresó.

Lo que dice la madre

Por su parte, Natali Vilorio, madre del joven entregado, manifestó que su hijo "nunca se negó" a presentarse ante las autoridades, pero que se sintió acorralado tras difundirse su fotografía en redes sociales.

"Desde que salió el video donde se ve que él no está en el lugar cometiendo el hecho, decidimos entregarlo. Solo pedimos que se esclarezca todo y que paguen los que tengan que pagar", indicó.

Confesó que su hijo "ha tenido problemas anteriores con la justicia, pero no por situaciones como esta", y que se dedica a la música.

Antecedente del hecho

El incidente en el que perdió la vida Jahaziel Benjamín Valdez, de 38 años, y resultó herido su hijo de 16 años, ocurrió el pasado miércoles en el sector Villa Cerro, tras una disputa derivada de un accidente de tránsito.

Según el informe policial, la confrontación se produjo alrededor de la 1:40 de la tarde, luego de un choque entre una mujer identificada como Diosmery Polanco Mejía y otro hombre que la impactó con su motocicleta.

Tras el incidente, el esposo de Polanco, Jerlyn Junior Pérez Ortiz, intervino en el conflicto, lo que desencadenó una agresión violenta por parte de varios individuos.

De acuerdo con el testimonio de Polanco, uno de los agresores llegó acompañado de otro sujeto a bordo de una motocicleta negra y atacó a su esposo con un puñal. Minutos después, un tercer individuo habría disparado varias veces, impactando fatalmente a Valdez, quien intervino para detener la agresión.

En la escena, la Policía Científica recolectó cuatro casquillos calibre 9 milímetros como evidencia. El Ministerio Público asumió la investigación junto a la unidad de Homicidios, con el objetivo de identificar y arrestar a los responsables del hecho.