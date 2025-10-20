Dan el alta médica a seguridad herido en tiroteo en la UASD

Centro Médico Dominico Cubano, donde estuvo hospitalizado Juan Manuel Méndez, uno de los agentes de seguridad heridos durante el tiroteo ocurrido el jueves 16 de octubre en el campus central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Uno de los agentes de seguridad heridos durante el tiroteo ocurrido el pasado jueves 16 de octubre en el campus central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fue dado de alta médica este lunes.

Se trata de Juan Manuel Méndez, quien había resultado herido en una mano y fue sometido a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Dominico Cubano, donde permanecía ingresado desde el día del incidente.

La información fue confirmada por el coordinador de Comunicaciones de la UASD, Roberto Tejada Muñoz, quien explicó que Méndez recibió el alta la mañana de hoy tras evolucionar satisfactoriamente.

Por su parte, su compañero Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, falleció el pasado sábado luego de permanecer ingresado cuando resultó gravemente herido durante el incidente en la universidad.

Cómo ocurrieron los hechos

El tiroteo se produjo la tarde del jueves en el campus central de la UASD, tras un conflicto entre el estudiante de Derecho Alexander Jiménez Galván, de 35 años, y agentes de seguridad de la academia.

De acuerdo con las autoridades universitarias, el altercado se originó la noche anterior, cuando Jiménez Galván fue sorprendido estacionado en una zona oscura y restringida del recinto por los agentes Peña Encarnación y Méndez.

Al día siguiente, el estudiante regresó al campus presuntamente acompañado por otra persona y con una escopeta calibre 12 en su vehículo. Luego de recuperar unos documentos que le habían sido retenidos, se dirigió a otra área de la universidad, donde abrió fuego contra los agentes.

Tras disparar, el agresor intentó escapar, pero fue interceptado y entregado al personal de seguridad, que posteriormente lo remitió a la Policía Nacional.

Medidas judiciales

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Jiménez Galván, alias Alex, a quien acusa de tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego.

