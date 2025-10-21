Ochenta personas están atrapadas en la mina Cerro de Maimón

Entrada de la mina Cerro de Maimón, ubicada en la provincia Monseñor Nouel. ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación Minera Dominicana (Cormidom) informó la tarde de este martes que 80 personas quedaron atrapadas tras un derrumbe en la mina Cerro de Maimón, que administra en la provincia Monseñor Nouel.

Hasta las 5:00 de la tarde de este martes no se reportan heridos. El área está siendo estabilizada y controlada por los equipos operativos para asegurar que las personas atrapadas puedan ser rescatadas y retornar a sus hogares.

"La prioridad inmediata de los equipos de Cormidom ha sido la verificación del estado de salud de los trabajadores. Hemos establecido comunicación con el grupo y hemos comprobado que todos se encuentran en perfecto estado de salud y seguros", destacó la empresa en un comunicado.

Agregó que los equipos técnicos y de rescate especializados trabajan en el área afectada, centrando su labor en estabilizar la zona del colapso para que los 80 trabajadores aislados puedan retornar a sus casas.

"Cormidom está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades correspondientes y siguiendo rigurosamente todos los protocolos establecidos para este tipo de situaciones dentro de la operación minera", indicó en el documento.

La empresa informó que se "compromete a mantener una comunicación constante y transparente", proporcionando actualizaciones a medida que se desarrolle la situación.