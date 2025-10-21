El presidente de la República, Luis Abinader, encabeza la noche de este lunes una reunión con los organismos de socorro en el Salón Verde del Palacio Nacional, con el objetivo de coordinar medidas ante el avance de la tormenta tropical Melissa, localizada a unos 415 kilómetros al sur/suroeste de Barahona.

El mandatario llegó a la reunión alrededor de las 7:00 de la noche.

Están presentes los ministros de Salud, Víctor Atallah; de Educación, Luis Miguel De Camps; la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; Gloria Ceballos, directora del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet); Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias; José Ignacio Paliza, el ministro de la Presidencia; Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; Eddy Olivares, ministro de Trabajo, entre otros funcionarios.

El fenómeno, que ya comienza a sentirse en varias zonas del país desde esta tarde, presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h, con ráfagas superiores, y podría fortalecerse en los próximos días hasta convertirse en huracán, según los pronósticos.

Se prevé que Melissa deje acumulados de lluvias superiores a los 300 milímetros en amplias zonas del territorio nacional.

Ante este panorama, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 24 las provincias en alerta debido a las precipitaciones provocadas por los campos nubosos asociados al sistema.

En alerta amarilla se encuentran el Distrito Nacional y 17 provincias: La Vega, San Pedro de Macorís, San Juan, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santo Domingo, Peravia, Azua, La Altagracia, Barahona, Pedernales, La Romana, Monseñor Nouel, Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez y El Seibo.

Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Samaná, Bahoruco, Independencia, Santiago y Elías Piña.

La tormenta tropical Melissa es la número 13 de la temporada ciclónica 2025.