El Distrito Nacional y 24 provincias están en alerta por lluvias

Las lluvias provocaron inundaciones en calles de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a 24 las provincias en alerta, debido a las lluvias que se registran en gran parte del país asociadas a campos nubosos de la tormenta Melissa.

En alerta amarilla están el Distrito Nacional y 17 provincias, mientras que en verde fueron colocadas seis.

Las provincias en alerta amarilla son: La Vega, San Pedro de Macorís, San Juan, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santo Domingo, Peravia, Azua, La Altagracia, Barahona, Pedernales, La Romana, Monseñor Nouel, Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez y El Seibo.

En verde están María Trinidad Sánchez, Samaná, Bahoruco, Independencia, Santiago y Elías Piña.

En estos territorios hay advertencia por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Estas medidas corresponden al último boletín del COE, emitido a las 5:33 de la tarde.

Destalles de Melissa

Sobre la tormenta Melissa indica, citando datos suministrados porel Instituto Nacional de Meteorología, que se encuentra aproximadamente a unos 415 kilómetros al sur/suroeste de Barahona.

La tormenta tropical Melissa se mueve hacia el oeste a unos 24 km/h y se espera una desaceleración de su movimiento de traslación, seguido de un movimiento hacia el noroeste y norte. Tiene vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se espera un fortalecimiento durante los próximos días.

La tormenta tropical Melissa es la número 13 de la temporada ciclónica 2025 y podría convertirse en huracán.