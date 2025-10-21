El Distrito Nacional y 24 provincias están en alerta por lluvias
Campos nubosos asociados a la tormenta Melissa seguirán generando aguaceros en gran parte del país
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a 24 las provincias en alerta, debido a las lluvias que se registran en gran parte del país asociadas a campos nubosos de la tormenta Melissa.
En alerta amarilla están el Distrito Nacional y 17 provincias, mientras que en verde fueron colocadas seis.
Las provincias en alerta amarilla son: La Vega, San Pedro de Macorís, San Juan, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santo Domingo, Peravia, Azua, La Altagracia, Barahona, Pedernales, La Romana, Monseñor Nouel, Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez y El Seibo.
En verde están María Trinidad Sánchez, Samaná, Bahoruco, Independencia, Santiago y Elías Piña.
En estos territorios hay advertencia por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.
Estas medidas corresponden al último boletín del COE, emitido a las 5:33 de la tarde.
Destalles de Melissa
Sobre la tormenta Melissa indica, citando datos suministrados porel Instituto Nacional de Meteorología, que se encuentra aproximadamente a unos 415 kilómetros al sur/suroeste de Barahona.
La tormenta tropical Melissa se mueve hacia el oeste a unos 24 km/h y se espera una desaceleración de su movimiento de traslación, seguido de un movimiento hacia el noroeste y norte. Tiene vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se espera un fortalecimiento durante los próximos días.
- La tormenta tropical Melissa es la número 13 de la temporada ciclónica 2025 y podría convertirse en huracán.