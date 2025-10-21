Dirección de Asistencia Social activa Comité de Emergencia ante paso de tormenta tropical Melissa

El titular de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Féliz Méndez, activó el Comité de Emergencia de la institución, declarándolo en sesión permanente. ( FUENTE EXTERNA )

Ante los posibles efectos del paso de la tormenta tropical Melissa sobre el territorio nacional, el director general de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Féliz Méndez, activó el Comité de Emergencia de la institución, declarándolo en sesión permanente.

La medida fue tomada tras los últimos reportes emitidos por el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), que indican un incremento de lluvias en varias zonas del país. En ese contexto, Féliz Méndez aseguró que la institución está preparada para ofrecer una respuesta inmediata a las familias que resulten afectadas.

"Nosotros tenemos un protocolo para asistir a las familias afectadas por fenómenos atmosféricos. Primero damos asistencia con comida caliente a través de nuestros comedores y cocinas móviles, además de utensilios que puedan ser utilizados de inmediato. Luego realizamos el levantamiento de daños en las viviendas para su reparación y entrega de enseres que hayan sido afectados", explicó.

El funcionario indicó que se han activado las cocinas móviles y camiones con kits de raciones alimenticias crudas, colchonetas, sábanas, mosquiteros, y agua potable, los cuales están listos para salir en auxilio de las comunidades en situación de vulnerabilidad.

Además, señaló que se trabaja de forma coordinada con todas las gobernaciones del país, a las que ya se han enviado kits de raciones crudas como medida preventiva.

Coordinación con el COE

Féliz Méndez destacó que se mantiene un plan de acción articulado con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), a fin de garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier contingencia.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a reportar cualquier situación de emergencia a través de los canales dispuestos por las autoridades.