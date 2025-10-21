×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Colombia
Colombia

Colombia y Estados Unidos dan los primeros pasos para superar la crisis diplomática

Ese acercamiento se dio durante una reunión "larga, franca y constructiva"

    Expandir imagen
    Colombia y Estados Unidos dan los primeros pasos para superar la crisis diplomática
    Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), durante su reunión con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, este lunes, en Bogotá (Colombia). (EFE)

    Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos dieron los primeros pasos para superar la crisis diplomática generada este domingo después de que el presidente Donald Trump anunciase el fin de ayuda financiera a Colombia y llamase "líder del narcotráfico" a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, informaron este martes fuentes oficiales.

    Sobre la reunión

    Ese acercamiento se dio durante una reunión "larga, franca y constructiva" que sostuvieron anoche Petro y su embajador en Washington, Daniel García-Peña, con el jefe de Misión de la Embajada de EE. UU. en Bogotá, John T. McNamara, en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, indicó la Cancillería en un comunicado.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.