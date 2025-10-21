Energía y Minas informa que fueron rescatados los 80 mineros de Cerro de Maimón

El Ministerio de Energía y Minas informó la tarde de este martes que fueron rescatados sanos y salvos los 80 mineros que quedaron atrapados por un deslizamiento de tierra en la mina Cerro de Maimón, que opera la Corporación Minera Dominicana (Cormidom).

En un comunicado, la entidad señaló que el primer grupo salió a las 3:21 de la tarde y el último, a las 4:30 de la tarde y que la empresa activó su plan de emergencia y evacuación, según lo establecido en sus protocolos de seguridad.

La mina se dedica a la extracción de cobre y zinc.

El deslave de tierra provocó la obstrucción parcial de una galería en la operación de la minera.

"Como resultado del evento, 80 trabajadores quedaron inicialmente aislados en una zona subterránea, sin que se hayan reportado lesionados ni situaciones de incomunicación", acotó.

"Tras las acciones de respuesta, todo el personal se encuentra ya en zona segura. La empresa trabaja en la estabilización del área afectada antes de reanudar el tránsito normal de personas y equipos", dijo en el documento.

Energía y Minas hará una investigación

El director general de Minería, Rolando Muñoz, se encuentra en el lugar del incidente para realizar una inspección técnica y acompañar el proceso de evaluación y seguimiento.

El Ministerio de Energía y Minas reiteró que, una vez asegurada la estabilidad del macizo rocoso, se procederá a realizar una investigación exhaustiva para determinar las causas del evento y establecer las medidas correctivas necesarias.

Trabajo en conjunto

Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y de la Dirección General de Minería y del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) trabajaron en conjunto.