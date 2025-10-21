El nivel de seguridad en Santiago es "aceptable", dice Faride

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, planteó ayer lunes que el nivel de seguridad en Santiago es actualmente "aceptable", destacando que la provincia lleva dos semanas sin registrar incidentes violentos luego de la intervención especial que mantienen las autoridades en ese territorio.

´´En Santiago de los Caballeros, después del hecho que ocurrió, más otro incidente en otro territorio de Santiago, desde ese momento —y que ambos casos están bajo investigación del Ministerio Público— tenemos que decir que Santiago presenta una intervención sostenida que ha mantenido sin incidencias lamentables en las últimas dos semanas en esa provincia. Eso quiere decir que la vigilancia y monitoreo están siendo efectivos", manifestó Faride durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Indicadores de Seguridad Ciudadana, la demarcación acumula 86 homicidios y 7,651 denuncias por robo en lo que va de año.

Delitos

El tablero muestra que la tasa acumulada de homicidios en la provincia es de 5.62 por cada 100 mil habitantes, mientras que el número de personas heridas asciende a 204. En tanto, solo un caso de secuestro ha sido registrado durante el período.

Según los datos expuestos, los robos simples representan el 67,7 % de los delitos cometidos en la zona, mientras los totales generales de homicidios en el país son 1,033.

El ranking de criminalidad coloca a Santiago en el puesto 31 a nivel nacional en homicidios, en el 11 en heridos y quinto en robos, según los indicadores oficiales. Siendo los delitos en vía pública y los robos de motocicletas, las categorías con mayor incidencia, especialmente en horario matutino y al inicio de la semana.

Las autoridades aseguran que el sistema de monitoreo permite identificar patrones delictivos y planificar operativos más precisos para reducir la criminalidad en las provincias con mayor incidencia.