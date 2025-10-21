Opret: metro funcionará en su horario habitual durante tormenta Melissa

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó este martes que, ante el paso de la tormenta tropical Melissa, el servicio del Metro de Santo Domingo se mantendrá operando en su horario habitual.

En un comunicado señala que de esa manera se facilita la movilidad de los ciudadanos que necesiten desplazarse durante esta situación climatológica.

Agregó que la operación se hará bajo los protocolos establecidos de seguridad y supervisión técnica, en coordinación con los organismos oficiales correspondientes.

Indicó que su Comité de Emergencias se encuentra en sesión permanente, ejecutando acciones preventivas como la limpieza de imbornales, la colocación de sacos en estaciones vulnerables y el aseguramiento de obras en construcción, con el objetivo de minimizar cualquier impacto y mantener la seguridad operativa.

Sobre el Teleférico

En relación al Teleférico de Santo Domingo, la Opret comunicó quecontinuará en funcionamiento mientras las condiciones climáticas lo permitan, "priorizando siempre la seguridad de los usuarios".

La Opret exhortó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y de los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La institución llamó a la población que reside en las localidades en alerta roja (Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona y Pedernales) a mantenerse resguardados a partir de la 1:00 de la tarde del miércoles 22 de octubre, según recomiendan los organismos de emergencia, ya en ese momento se espera un mayor impacto de las lluvias asociadas a la tormenta. El llamado es a limitar los desplazamientos únicamente a los casos estrictamente necesarios.