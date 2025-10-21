La cantidad de droga incautada en los últimos cinco años triplica la confiscada entre 2004 y 2020

Vista de las casi 10 toneladas de cocaína que fueron incautadas por la DNCD en el Puerto Caucedo, Boca Chica, en diciembre de 2024. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La República Dominicana ha decomisado casi el triple de droga en los últimos cinco años que en los 16 anteriores, según un informe comparativo de resultados operativos elaborado por los organismos de seguridad del Estado.

De acuerdo con el documento "Comparación Estadística 2004–2020 y Gestión Actual", entre el 16 de agosto de 2004 y el 16 de agosto de 2020 las autoridades confiscaron 77,526.11 kilogramos de drogas, mientras que entre el 16 de agosto de 2020 y el 20 de octubre de 2025 se incautaron 227,824.08 kilogramos, lo que representa un incremento del 194 %.

Si se suman los 67,373.79 kilogramos de decomisos internacionales realizados con colaboración dominicana, el total supera las 295 toneladas, el mayor volumen registrado en la historia de la persecución al narcotráfico en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/13/contenedor-con-98-toneladas-de-drogas-se-cargo-en-rd.jpg Incautación histórica de 9.8 toneladas de droga en el Puerto Multimodal Caucedo, en diciembre de 2024. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

Resultados acumulados 2020–2025

El informe detalla que durante los últimos cinco años y dos meses, los organismos de seguridad del Estado lograron los siguientes resultados:

Drogas incautadas: 227,824.08 kilogramos

Decomisos internacionales con participación dominicana: 67,373.79 kilogramos

Armas de fuego ocupadas: 1,648

Vehículos ocupados: 13,695

Embarcaciones ocupadas: 144

Aeronaves ocupadas: 7

Inmuebles incautados: 396

Dinero confiscado: US$13,023,158.64 y RD$192,229,947.00

Personas detenidas: 187,829 (99 % hombres y 1 % mujeres)

Extraditados o deportados: 355 personas

Un crecimiento operativo sostenido

En el periodo comprendido entre 2004 y 2020, los decomisos nacionales sumaban 160,450.29 kilogramos, mientras que en el quinquenio más reciente la cifra aumentó hasta 227,824.08 kilogramos, lo que equivale a un promedio anual de 45 toneladas incautadas, frente a las 4.8 toneladas anuales del periodo anterior.