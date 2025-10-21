×
mina Cerro Maimón

Varias personas están atrapadas tras deslizamiento en la mina Cerro de Maimón

El yacimiento, que es operado por Cormidom, ha sido escenario de incidentes similares en el pasado

Varias personas están atrapadas tras deslizamiento en la mina Cerro de Maimón
Personas aguardan en el exterior de la mina Cerros de Maimón. (FUENTE EXTERNA)

Varias personas quedaron atrapadas este martes en la mina Cerro de Maimón, en la provincia Monseñor Nouel, luego de registrarse un deslizamiento de tierra mientras realizaban trabajos en uno de los túneles del yacimiento.

Agentes de la Policía Nacional mantienen acordonada la zona mientras equipos de rescate coordinan las labores para sacar con vida a los obreros.

Al lugar han acudido familiares de los trabajadores, algunos de los cuales aseguran haber logrado comunicarse con los mineros atrapados.

Según relatan, los obreros les informaron que se encuentran en buen estado y a la espera de ser rescatados.

Hasta el momento, desde la mina, que es opera por la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), no han ofrecido información sobre la cantidad exacta de personas afectadas ni sobre las causas del colapso.

Otros incidentes

La mina Cerro de Maimón ha sido escenario de incidentes similares en el pasado. El 7 de diciembre de 2021, un obrero perdió la vida tras un deslizamiento de tierra.

Un año después, en 2022, un minero dominicano y otro colombiano fueron rescatados con vida tras permanecer varios días sepultados por otro derrumbe en el lugar.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.