Barahona activa 650 brigadistas y 450 albergues ante lluvias por tormenta Melissa

Autoridades de Barahona se preparan para la tormenta Melissa con activación de brigadistas y albergues. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Las autoridades de Barahona activaron este miércoles 650 brigadistas y 450 albergues ante el incremento de lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa. Esta provincia, en alerta roja, está entre las se prevé que recibirán mayor impacto del fenómeno atmosférico.

Según informó la gobernadora Oneida Féliz, estas acciones responden al protocolo de prevención del Comité Provincial de Emergencias, que mantiene vigilancia en los puntos más vulnerables de la provincia.

"Todavía no ha comenzado a llover con mucha fuerza y esperamos que se mantenga, pero estamos preparados ante cualquier eventualidad que pueda presentarse", indicó junto al comité de emergencias, entre ellos el director de la Defensa Civil, Carlos Confidente, y el senador Moisés Ayala.

Limpieza de caños

La funcionaria comunicó que desde la mañana de este miércoles se trabaja en la limpieza de caños, drenajes y canales, así como en la recolección de residuos sólidos para evitar taponamientos que puedan agravar inundaciones urbanas.

Hasta el momento no se han registrado personas desplazadas ni alojadas en los albergues habilitados.

A su vez señaló que la presa de Monte Grande, "está recibiendo parte de las lluvias caídas en la cuenca alta y ayuda a contener el caudal", aunque advirtió que las aguas río abajo "podrían producir algunas inundaciones" si las precipitaciones se intensifican.

Ayudas

Sobre el abastecimiento de alimentos en zonas vulnerables, dijo que los Comedores Económicos continúan operando en la provincia con raciones cocidas y crudas para atender cualquier emergencia.

Sobre las oficinas públicas y centros de diversión puntualizó que permanecerán cerrados, debido a la alerta roja que mantiene el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para Barahona, Azua y Pedernales.