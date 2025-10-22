×
Detienen a dos hombres que transportaban haitianos indocumentados en el baúl de un carro en San Juan

Los detenidos fueron identificados como Johan Manuel Guzmán Dicent y Luis Alfredo Jiménez Montero

    Detienen a dos hombres que transportaban haitianos indocumentados en el baúl de un carro en San Juan
    Los haitianos en el baúl. (FUENTE EXTERNA)

    Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a dos hombres que trasladaban a tres ciudadanos haitianos indocumentados, ocultos en el baúl de un vehículo, durante un operativo realizado en el puesto de chequeo de Bohechío, provincia San Juan.

    Los detenidos fueron identificados como Johan Manuel Guzmán Dicent y Luis Alfredo Jiménez Montero, quienes se desplazaban en un Hyundai Elantra rojo, con placa AA80546.

    De acuerdo con el informe militar, los extranjeros eran transportados en condición migratoria irregular con el propósito de evadir los controles fronterizos.

    Tanto los dos hombres como los tres haitianos y el vehículo ocupado fueron trasladados a la Fortaleza General José María Cabral, sede del ERD en San Juan, donde permanecen bajo custodia para ser entregados al Ministerio Público y a la Dirección General de Migración.

    El Ejército de República Dominicana reiteró que mantiene operativos permanentes en todo el territorio nacional para prevenir el tráfico ilegal de personas y fortalecer la seguridad fronteriza.

