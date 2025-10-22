Gobernadora de Barahona llama a la prudencia y pide evitar el malecón durante la tormenta Melissa

Policías retiraron a personas del malecón para evitar daños durante el paso de la tormenta Melissa. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

La gobernadora provincial de Barahona Oneida Féliz hizo un llamado a la población a mantenerse en sus hogares ante la alerta roja emitida para la provincia debido a la tormenta Melissa.

Durante una reunión del Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR), Féliz explicó que, como medida preventiva, se dispuso el cierre temporal de los centros de diversión, así como la restricción del acceso al malecón, una de las áreas más concurridas por la población durante episodios de lluvia o crecida del mar.

"Hacemos un llamado a la población para que se mantenga en sus hogares, atentos a los boletines del Indomet y de los organismos competentes", dijo la funcionaria.

Agregó que: "Aquí somos muy dados a bajar al malecón a sentarnos, a beber. La idea es mantener el malecón limpio y evitar que los menores se acerquen allí".

¿Cómo afecta la alerta roja a la población de Barahona?

Un equipo de Diario Libre constató que, pese a la alerta roja, varios ciudadanos permanecían en el malecón consumiendo bebidas alcohólicas cuando fueron retirados por miembros de la Policía Nacional.

Féliz reiteró que la prioridad es preservar la vida y la integridad de los ciudadanos, insistiendo en que "la prevención es la mejor respuesta frente a cualquier evento natural."