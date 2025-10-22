Tormenta Melissa tiene en incertidumbre a las autoridades por su "comportamiento errático"

Trayectoria pronostica por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de la tormente Melissa. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

La tormenta tropical Melissa mantiene en incertidumbre a las autoridades del país debido a su comportamiento "irregular y errático", según informaron este martes en una rueda de prensa encabezada por el presidente Luis Abinader, junto a los organismos de socorro, en el Palacio Nacional.

"Hemos estado dando seguimiento desde el día de ayer a este fenómeno, un fenómeno, por cierto, bastante irregular", expresó el mandatario.

De su lado, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, afirmó que "para nadie es un secreto, porque ustedes mismos le dan seguimiento, que este evento ha sido bastante errático".

Méndez explicó que el movimiento de traslación de la tormenta ha disminuido a cuatro kilómetros por hora, lo que incrementa la incertidumbre tanto entre las autoridades como en la población.

Señaló que el presidente ha instruido al Gabinete de Emergencia a tomar todas las medidas necesarias para preservar vidas, la prioridad ante este tipo de fenómenos.

Instan quedarse en casa

El director del COE exhortó a la población a permanecer en sus casas por motivos de seguridad.

"La meteorología asociada a este evento podría dejar acumulados de lluvias de hasta 300 milímetros. Ya ambos modelos, tanto el europeo como el estadounidense GFS, coinciden en que las precipitaciones continuarán durante la madrugada del jueves, todo el día y posiblemente hasta el viernes", advirtió Méndez.

De su lado, la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, dijo que el riesgo son los acumulados de lluvia que se pueden presentar cuando Melissa se acerque más a la península de Haití.

Puntualizó que favorece que el fenómeno se esté desplazando hacia el noroeste.

"En vez de hacer un norte franco, se está desplazando oeste- noroeste, muy lentamente, y ya en 48 horas entonces ella va a tomar un rumbo más hacia el nor-noroeste, o sea que estaría alejándose del territorio nacional, y lo que nos sigue preocupando son los acumulados de lluvia que el sistema va a estar dejando sobre todo el litorial caribeño", manifestó.

Harolyn Gavilán Periodista dominicana. Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)