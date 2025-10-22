Las autoridades trabajan en restablecer semáforo colapsado en la avenida 30 de Mayo

Intrat trabaja en el restablecimiento del semáforo en la Av. 30 de Mayo. ( JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE )

Las autoridades trabajan la tarde de este miércoles en el restablecimiento del semáforo que colapsó en la intersección de la avenida 30 de Mayo con la calle Juan Bautista, frente a la Cervecería Nacional Dominicana, en el Distrito Nacional.

Hasta el momento se desconoce la causa del colapso, aunque se especula que las lluvias registradas ayer en la tarde podrían haber debilitado el terreno o afectado la base del soporte del semáforo.

El coronel Vicente López, supervisor del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, comentó la noche del martes que las lluvias podrían haber influido en el colapso, sin embargo, aclaró que su institución no está encargada de determinar las causas exactas del incidente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/whatsapp-image-2025-10-22-at-25411-pm-98bfd058.jpeg Restablecimiento del semaforo colapsado. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/whatsapp-image-2025-10-22-at-25402-pm-5c6c892f.jpeg Restablecimiento del semaforo colapsado. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE )

De su lado, miembros del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) permanecen en el lugar supervisando los trabajos de reparación y aseguraron que el semáforo será reinstalado y estará operando en el transcurso de este miércoles.