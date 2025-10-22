Familias de San Juan continúan refugiadas ante lluvias por la tormenta Melissa

Niños caminan entre charcos formados por las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Melissa en la provincia Azua. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Unas 45 personas están refugiadas en albergues habilitados por las autoridades de la provincia San Juan, ante las lluvias y ráfagas de viento provocadas por la tormenta tropical Melissa.

Así lo informó, la directora provincial de la Defensa Civil, Sandra Matos, quien indicó que las familias fueron evacuadas como parte del plan preventivo dispuesto por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Del total de refugiados, 25 personas se encuentran en el Centro Tecnológico de Sabaneta. Son procedentes de comunidades que residen a orillas del río Sabaneta, aguas abajo de la presa, donde el caudal se ha incrementado en las últimas horas.

Otras 10 ciudadanos fueron alojadas en el estadio Hermanos Suárez, correspondientes a familias de la zona de Mesopotamia, una de las más vulnerables del municipio cabecera.

Además, unas 10 familias decidieron trasladarse por precaución a viviendas de parientes en la propia comunidad de Sabaneta, como medida preventiva ante posibles inundaciones.

Alerta roja

El COE mantiene en alerta roja a las provincias Barahona, San Juan, San Cristóbal, Azua, Peravia, Pedernales, San José de Ocoa, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

La entidad recomienda a la población no cruzar ríos, arroyos o cañadas con alto caudal de agua y abstenerse de acudir a balnearios, por la turbiedad y el volumen que mantienen las corrientes.