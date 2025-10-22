Juan Manuel Méndez: los supermercados solo podrán estar abiertos hasta las 10:00 de la noche

Rueda del COE en el Palacio Nacional. ( KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE )

El Gobierno informó este miércoles que se mantienen las medidas de cierre establecidas en diversas zonas del país debido a la tormenta Melissa, aunque con excepciones específicas para garantizar el abastecimiento de productos esenciales.

Juan Manuel Méndez, director del Centro e Operaciones de Emergencias (COE), informó este miércoles que, quedan exceptuados del cierre los vehículos que transportan alimentos perecederos, combustibles y medicamentos, con el fin de evitar interrupciones en la cadena de suministro y asegurar el acceso de la población a bienes básicos.

Asimismo, dijo que los supermercados permanecerán abiertos hasta las 10:00 de la noche "en toda la población", medida que será monitoreada de forma constante para garantizar su cumplimiento y evitar aglomeraciones.

Las demarcaciones en alerta roja son Distrito Nacional y a las provincias Santo Domingo, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Azua, San Juan, San Cristóbal y Peravia, debido a los acumulados de lluvias esperados, que podrían oscilar entre 300 y 500 milímetros.

Así se mueve Melissa

A las 2:00 de la tarde de este miércoles el centro de la tormenta tropical Melissa fue localizado a unos 510 km al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití), pero a medida que el fenómeno se mueva hacia el norte llegarán a República Dominicana los campos nubosos que provocarán lluvias intensas.

Según el informe emitido a la misma hora por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), estas lluvias serán principalmente hacia las provincias de la costa caribeña, donde se emitieron avisos de inundaciones.

El Indomet reiteró que el oleaje continuará deteriorándose en las costas del territorio dominicano, con olas anormales superiores a los 9 pies y rompientes.