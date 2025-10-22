Los trabajadores que quedaron atrapados en mina Cerro de Maimón regresan a laborar tras el derrumbe

Entrada principal del proyecto minero Cerro de Maimón, donde 82 trabajadores de Cormidom quedaron atrapados temporalmente tras un deslizamiento de tierra el pasado martes. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Gran parte de los 82 trabajadores de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) que quedaron atrapados el martes, tras un deslizamiento de tierra en una de las galerías subterráneas del proyecto Cerro de Maimón, regresaron este miércoles a sus puestos de trabajo.

La información fue confirmada por familiares y vecinos de los empleados, quienes expresaron su sorpresa al ver que estos retomaron sus labores apenas un día después del susto vivido dentro del túnel.

"Pensamos que les iban a dar por lo menos un día libre", comentó una pariente que prefirió no revelar su identidad.

Posibles causas

Hasta el momento ni el Ministerio de Energía y Minas ni la empresa han ofrecido detalles sobre las causas del derrumbe. Sin embargo, comunitarios consideran que el temblor de tierra sentido en gran parte del país el lunes, junto a las lluvias de los últimos días, pudo haber influido en el incidente.

El proyecto minero Cerro de Maimón, donde se extraen cobre y zinc, constituye la principal fuente de empleo en las comunidades del municipio.

En la comunidad de Los Martínez, donde está ubicado el yacimiento, los moradores evitan ofrecer declaraciones a la prensa por temor a afectar a sus allegados que trabajan en la mina.

Según el reporte oficial, el derrumbe ocurrió alrededor de las 12:10 del mediodía del martes. Un primer grupo de operarios logró salir a las 3:21 de la tarde y el último a las 4:30 de la tarde, sin que se registraran heridos.

No obstante, fuentes cercanas a los trabajadores aseguran que el deslizamiento habría ocurrido en horas de la mañana.

La investigación preliminar establece que un desprendimiento de tierra obstruyó parcialmente el túnel por donde se desplazaban los mineros.