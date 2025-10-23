Agricultor haitiano desaparece tras ser arrastrado por el río Yaque del Norte en Santiago

Río Yaque del Norte, dónde es buscado un haitiano desaparecido desde tempranas horas de este jueves 23 de octubre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Rescatistas de diversas instituciones buscan a un ciudadano haitiano que fue arrastrado por las aguas del río Yaque del Norte la mañana de este jueves en la comunidad Los Almácigos, del distrito municipal La Canela, en la provincia Santiago.

El extranjero desaparecido, de quien no han ofrecido su identidad, tiene 50 años, aproximadamente.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:40 de la mañana de hoy, cuando el agricultor intentó cruzar el afluente acompañado de otra persona, quien sí logró hacerlo con éxito.

Ambos se dirigían a realizar labores agrícolas cuando, al intentar atravesar el cauce, el ciudadano haitiano fue arrastrado por la corriente.

Te puede interesar Autoridades llaman a la población no usar las cañadas como vertederos

Autoridades en la búsqueda

En las labores de búsqueda trabajan brigadas de la Defensa Civil, junto a miembros del sistema de emergencias 9-1-1, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y la Politur.

Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil, hizo un llamado a la ciudadanía a no intentar cruzar ríos, arroyos ni cañadas durante crecidas, ya que estas acciones representan un alto riesgo para la vida.