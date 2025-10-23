Gobierno suspende la docencia a nivel nacional este viernes por tormenta Melissa
También mantiene la suspensión de las labores en las provincias en alerta roja
La Romana, Monte Plata y San Pedro de Macorís están ahora en alerta roja
El Gobierno dispuso la suspensión de la docencia a nivel nacional debido a las lluvias generadas por la tormenta Melissa, principalmente en el litoral sur del país.
La información la ofreció la noche de este jueves el director del COE, Juan Manuel Méndez, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional que encabezó el presidente Luis Abinader.
Además, se mantiene la suspensión de labores tanto en el sector público como privado.