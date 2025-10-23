Gobierno suspende la docencia a nivel nacional este viernes por tormenta Melissa

El presidente Luis Abinader encabeza rueda de prensa sobre las incidencias de la tormenta Melissa. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Gobierno dispuso la suspensión de la docencia a nivel nacional debido a las lluvias generadas por la tormenta Melissa, principalmente en el litoral sur del país.

La información la ofreció la noche de este jueves el director del COE, Juan Manuel Méndez, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional que encabezó el presidente Luis Abinader.

Además, se mantiene la suspensión de labores tanto en el sector público como privado.