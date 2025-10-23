Operativos policiales para evitar "fiestas" en las calles durante la tormenta Melissa

Faride Raful, ministra de Interior y Policía, ofreció estas declaraciones al término de la tercera reunión de los organismos de socorro, en el Palacio Nacional, para dar seguimiento a la tormenta Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró este jueves que se mantendrán vigilantes para preservar la vida de la ciudadanía tras los reportes recibidos de aquellos que arriesgan su vida en la calle con el paso de la tormenta tropical Melissa.

Raful ofreció estas declaraciones al ser cuestionada, al término de la tercera reunión de los organismos de socorro, en el Palacio Nacional, sobre las personas que no se han tomado en serio la situación

"En estos momentos la Policía Nacional, en su trabajo preventivo para mantener el orden público, se mantendrá dentro del territorio, como hasta el momento, vigilante para que este tipo de situaciones no sucedan y poder preservar la vida de los ciudadanos, que de manera, a veces inconscientemente, proceden a ejecutar acciones que arriesgan su vida y la de otras personas", dijo.

Agregó:"Hemos tenido algunos informes en lo que hemos estado en esta reunión, que hemos recibido a través del señor presidente y ya el general Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional ha tomado cartas en el asunto para seguir las labores que iniciamos hoy desde Los Alcarrizos y toda la zona sur, que es la que está, pues evidentemente, afectada por esta tormenta".

Abinader instruye a militares colaborar

De su lado, el presidente Luis Abinader dijo que le ha dado instrucción al ministro de Defensa, general Carlos Antonio Onofre, para que colabore también a la Policía en una acción conjunta con las Fuerza Armadas.

El mandatario reiteró a los dominicanos que deben salir de los lugares vulnerables. Recordó que pueden recurrir a la Defensa Civil, el COE y los ayuntamientos.

"Lo principal aquí es salvar vidas. El riesgo aquí es la cantidad, la enorme cantidad de lluvia en una tormenta que se ha convertido prácticamente en estacionaria por un nivel de velocidad tan bajo de traslación. Así que vamos a salvar vidas, que es lo principal, y a tomar todas las medidas para salir de esta situación con el menor nivel de daño posible", expresó.