República de Mauricio

Erika Álvarez Rodríguez asume como embajadora dominicana ante la República de Mauricio

Con ella, la República Dominicana amplía su presencia diplomática en África Oriental

    Expandir imagen
    Erika Álvarez Rodríguez asume como embajadora dominicana ante la República de Mauricio
    Erika Álvarez Rodríguez al presentar sus cartas credenciales ante la República de Mauricio. (FUENTE EXTERNA)
    La República Dominicana amplió su presencia diplomática en África Oriental con la acreditación de Erika Álvarez Rodríguez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante la República de Mauricio, en una ceremonia celebrada en la Casa de Gobierno de Mauricio.

    La diplomática presentó sus Cartas Credenciales ante el presidente Dharambeer Gokhool, convirtiéndose en la primera mujer dominicana en ocupar este cargo en Mauricio. Previamente, entregó las Copias de Estilo al secretario de Asuntos Exteriores, Janmajaising Bissoondoyal, con quien revisó el estado de las relaciones bilaterales establecidas desde 2003.

    Una nota de prensa indica que durante los encuentros, ambas partes coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación en turismo, educación, comercio y diálogo político, bajo los principios del respeto mutuo y el derecho internacional.

    "Como naciones insulares, la República Dominicana y Mauricio compartimos desafíos y oportunidades que podemos transformar en cooperación tangible", expresó Álvarez Rodríguez, quien resaltó la voluntad de fortalecer la cooperación Sur–Sur y promover el intercambio en turismo, educación y comercio.

    Varios encuentros

    La embajadora sostuvo reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional, Dhananjay Ramful, y el ministro de Turismo, Richard Duval, con quienes trató iniciativas para impulsar la conectividad aérea, el turismo sostenible y el comercio bilateral.

    También se reunió con el rector de la Universidad de Mauricio para explorar programas de intercambio académico, y con directivos de la Cámara de Comercio e Industria, donde se destacó el interés mutuo en promover productos dominicanos como café, ron y tabaco, así como ampliar las oportunidades de negocios entre ambas naciones.

    • Acompañada por el primer secretario Pedro Gómez Polanco, la embajadora Álvarez destacó que Mauricio —reconocido por su estabilidad democrática y su papel como centro financiero y turístico del océano Índico— representa una puerta de entrada estratégica para fortalecer los vínculos dominicanos con África Oriental y la región del Indopacífico.

    La presentación de credenciales marca un nuevo paso en la proyección exterior de la República Dominicana, que busca consolidar su presencia en el continente africano y reforzar su liderazgo en la cooperación entre países del Sur global.

