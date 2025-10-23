En la capital dominicana se registraron fuertes lluvias por la tormenta Melissa provocando inundaciones en barrios vulnerables y en las vías principales.

Pero eso no fue excusa para que muchos residentes, en su mayoría jóvenes, salieran a disfrutar bajo lluvia con música y alcohol. Estos teteos o fiestas improvisadas se registraron en barrios de Cristo Rey, Los Ríos, Villas Agrícolas, Guachupita y Haina, provincia San Cristóbal.

En las afueras de colmados, casas y parques fueron vistas personas tomando alcohol, fumando hookah y otras bailando al ritmo de la música de manera desenfrenada.

"Es importante que la población en alto riesgo, tanto en las provincias bajo alerta como en el resto del país, esté muy pendiente de la evolución de este evento, porque las proyecciones que tenemos son de muchas precipitaciones esta tarde, mañana (viernes) y probablemente hasta el sábado", expresó Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Sin embargo, muchos desafiaron las recomendaciones de las autoridades.

Teteo en Cristo Rey no se detiene pese a la lluvia Santo Domingo, RD. — La lluvia no pudo apagar la energía del teteo urbano en el sector Cristo Rey, donde jóvenes y amantes del género se dieron cita para disfrutar de la música bajo el aguacero. Los videos compartidos en redes muestran cómo la comunidad mantiene el flow y la fiesta, incluso frente a condiciones climáticas adversas. "La lluvia es parte del espectáculo, el flow sigue intacto", comentaba uno de los asistentes.

Este tipo de comportamiento es habitual en temporada lluviosa, motivadas en gran parte por las suspensiones de labores y clases con fines preventivos. De hecho, se han registrado incidentes en otros fenómenos atmosféricos.

En 2023 se informó que el Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras recibió unos 40 pacientes con heridas de arma blanca, provenientes del sector Los Mameyes, de Santo Domingo Este, donde decenas de ciudadanos fueron captados, a través de videos, participando en "teteos", en plena tormenta Franklin.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-23-at-200456d70a0985-c90288ec.jpg Inundaciones en Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-23-at-2004560cab4a04-1fe7b781.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-23-at-20045651078e46-7365962c.jpg

Siguen las lluvias

El Gran Santo Domingo se mantiene en alerta roja, así como San José de Ocoa, San Cristóbal, Azua, Peravia, Barahona, San Juan y Pedernales y fueron agregadas La Romana, San Pedro de Macorís y Monte Plata. En la noche fueron colocadas también Monte Plata, La Romana y San Pedro de Macorís.

Las lluvias que se registran este jueves en el Gran Santo Domingo continuarán durante la noche.

El Gobierno dispuso la suspensión de la docencia a nivel nacional este viernes debido a las lluvias generadas por la tormenta Melissa, que continuarán en las próximas 24-36 horas.

La información la ofreció la noche de este jueves el director del COE, Juan Manuel Méndez, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, que encabezó el presidente Luis Abinader.

También, se mantiene la suspensión de labores tanto en el sector público como privado para las provincias en alerta roja.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), a través de su cuenta en X, exhortó a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines meteorológicos y a seguir las recomendaciones de las autoridades ante posibles inundaciones urbanas o crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

En Ocoa

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/whatsapp-image-2025-10-23-at-193209dfb72141-d43d66a7.jpg El ambiente relajado en Ocoa pese a la tormenta Melissa. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

En barrios como Las Cabritas, Las Clavellinas y Rastrillo de la provincia sureña de San José de Ocoa fue constante el trabajo del personal de la gobernación provincial encargado de repartir fundas de raciones alimenticias a los comunitarios, mientras residentes de las zonas disfrutan de fiestas, ingesta de alcohol y bailes en algunos colmados.

Los que festejaban en los establecimientos comerciales más cercanos lo hacían conscientes de la alerta roja, sobre la que se encuentran desde ayer miércoles, pero opinaron que, al no ver ningún torrencial fuerte de lluvias, "salieron a compartir".

Lo mismo ocurrió en provincias cercanas de Azua y Barahona.