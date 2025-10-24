Dirección de Prisiones reubica a 1,030 internos de La Victoria por la tormenta Melissa

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) realizó la reubicación interna de 1,030 privados de libertad en la Penitenciaría Nacional de La Victoria como parte de sus acciones preventivas ante las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa.

De acuerdo con un comunicado de Prisiones, los internos fueron movilizados desde áreas potencialmente expuestas a posibles inundaciones.

La DGSPC dijo que trabaja en coordinación con la Defensa Civil y la Junta Distrital del poblado La Victoria, en la provincia Santo Domingo.

Las lluvias continuaron con fuerza este viernes, por lo que el Gobierno anunció que mantiene la suspensión de labores este sábado 25 de octubre en el Distrito Nacional y las provincias en alerta roja por los efectos de la tormenta tropical Melissa, que continúa avanzando lentamente sobre el Caribe a una velocidad de apenas seis kilómetros por hora y que podría convertirse en huracán en las próximas horas.

Las medidas serán revisadas este sábado a las 9:00 de la mañana durante una reunión de seguimiento en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).