El hospital municipal de Constanza sufre colapso en su fachada

Parte de la fachada del Hospital Municipal de Constanza colapsó este viernes sin dejar heridos, tras varios días de lluvias en la zona montañosa de La Vega. ( FUENTE EXTERNA )

Una parte de la fachada del Hospital Municipal de Constanza colapsó este viernes sin que se registraran personas heridas, según informaron las autoridades del centro asistencial.

De acuerdo con los reportes preliminares, el derrumbe se habría producido de manera repentina, posiblemente como consecuencia de la humedad acumulada por las constantes lluvias que han afectado a esta localidad montañosa en los últimos días.

¿Qué medidas se han tomado?

Como medida preventiva, las autoridades hospitalarias dispusieron el cierre inmediato del área afectada y restringieron el acceso al perímetro para evitar riesgos adicionales.

Las autoridades del centro de salud esperan la llegada de técnicos del Departamento de Infraestructuras del Ministerio de Salud Pública, quienes realizarán un levantamiento para evaluar la magnitud del daño y determinar si existen otras zonas vulnerables dentro de la edificación.

Explicaron que el objetivo de la inspección será determinar si existen otras zonas vulnerables dentro de la edificación que puedan representar peligro tanto para los pacientes como para el personal médico y administrativo.

El hospital de Constanza fue remozado en el año 2018, como parte del programa de rehabilitación de centros de salud ejecutado por el Gobierno en ese período.