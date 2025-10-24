Techo RD activa mapeo comunitario ante los efectos de la tormenta Melissa

La organización Techo República Dominicana activó su protocolo de emergencia y puso en marcha un proceso de mapeo comunitario para identificar las zonas más afectadas.

La acción es una respuesta frente a las persistentes lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa, que han dejado acumulaciones de hasta 300 milímetros (12 pulgadas) en el suroeste del país y entre 150 y 200 milímetros (˜6 a 8 pulgadas) en el Gran Santo Domingo.

De acuerdo con reportes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las provincias Barahona, Pedernales, Bahoruco, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Santo Domingo, el Distrito Nacional e Independencia se encuentran en alerta roja por el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.

"Voluntad frente a la emergencia"

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/comunidad-progresos-ii-los-alcarrizos-3-c99d5e4a.jpeg Comunidad Progresos II, Los Alcarrizos. (FUENTE EXTERNA)

Bajo la consigna "Voluntad frente a la emergencia", la entidad invita a la ciudadanía a reportar comunidades impactadas por las lluvias mediante un formulario habilitado en sus canales oficiales.

La lluvia no es igual para todos. En cada comunidad hay familias que enfrentan la incertidumbre con fuerza y organización, aun cuando las condiciones ponen a prueba su día a día, expresó Jorge Fernández Winter, director general de Techo RD.

"Desde Techo queremos estar presentes, acompañarlas y actuar junto a ellas para que ninguna quede sola frente a la emergencia", expresó

El proceso de mapeo busca recopilar información en tiempo real sobre el impacto de las lluvias y los daños registrados en distintas zonas del país, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas junto a comunidades, organizaciones aliadas y voluntarios.

"Invitamos a todas las personas que conozcan comunidades afectadas a compartir la información y sumarse a esta red solidaria. Techo está activo y comprometido en responder con rapidez y organización ante los efectos de la tormenta, en conjunto con otras organizaciones y actores claves en la respuesta a la emergencia", añadió Fernández Winter.

Aporte

La organización recuerda que "tu reporte puede marcar la diferencia", e insta a la población a llenar el formulario de emergencia y contactar a Techo RD por medio de sus canales oficiales, para fortalecer la respuesta solidaria y llegar a donde más se necesita.