Los miembros de la Defensa Civil rescataron este viernes a varias familias en el sector 30 de Mayo, en Baní, cuyas viviendas fueron inundadas por las lluvias provocadas por la tormenta Melissa en la provincia Peravia.

Se intervinieron 56 casas, en las que residían entre dos y siete personas, incluyendo dos niños y un adulto de 79 años, según informó Rafael Bello, director de la Defensa Civil en Peravia.

Las personas evacuadas fueron trasladadas a casas de amigos y familiares con el fin de garantizar su seguridad. Además, se rescataron animales caninos.

Los barrios más afectados del municipio cabecera de Baní son Cañafistol, 30 de Mayo, Santa Rosa, Las Colinas y Recodo. Los caminos hacia las montañas de Manaclar quedaron intransitables.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/whatsapp-image-2025-10-24-at-95500-pm-1-0fb32674.jpeg Fuente externaUn miembro de la Defensa Civil se arriesga para ir a rescatar a una familia en un casa inundada por la tormenta Melissa. (FUENTE EXTERNA)

En alerta roja

Peravia es una de las demarcaciones en alerta roja debido a los estragos causados por la tormenta Melissa. También se encuentran en esta condición el Distrito Nacional, Barahona, Bahoruco, Pedernales, Independencia, Azua, San José de Ocoa, San Juan, San Cristóbal, Santo Domingo y San Pedro de Macorís.

En estas zonas se mantiene la suspensión de labores. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que revisará las medidas este sábado a las 9:00 de la mañana, para evaluar si procede alguna flexibilización.

Debido al comportamiento "errático" de la tormenta Melissa, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que continuarán las lluvias en el suroeste del territorio nacional.

El Gobierno anunció que brindará asistencia a todos los sectores afectados. El propio presidente Luis Abinader supervisó el empaque de las raciones que serán distribuidas por el Plan Social de la Presidencia en las zonas impactadas.