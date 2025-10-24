El presidente Luis Abinader encabeza este viernes una reunión de emergencia en el Palacio Nacional con los organismos de socorro, ministros y directores generales, ante la trayectoria errática y lenta de la tormenta tropical Melissa, que continúa provocando lluvias intermitentes sobre gran parte del territorio nacional.

El encuentro se desarrolla en el Salón Verde a las 4:00 de la tarde, con la participación de los titulares de la Presidencia, Interior y Policía, Defensa, Obras Públicas, Salud Pública y Medio Ambiente, así como de los directores del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la CAASD, el Inapa y los Comedores Económicos.

Durante la sesión, las autoridades revisarán la evolución del fenómeno y las condiciones de los suelos, ya saturados por las lluvias persistentes.

El director del COE, mayor general (r) Juan Manuel Méndez García, advirtió que el sistema mantiene un comportamiento inestable e impredecible, por lo que pidió a la población seguir los boletines oficiales y no dejarse llevar por rumores en redes sociales.

"La tormenta se está comportando de manera errática y su trayectoria sigue siendo incierta. Pedimos a la población mantenerse atenta a las decisiones que se adopten tras esta reunión", expresó Méndez antes de ingresar al Palacio.

Doce provincias en alerta roja

El COE mantiene 12 provincias en alerta roja, 11 en amarilla y 3 en verde, debido a los acumulados de lluvia y la posibilidad de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, principalmente en el sur, suroeste y el Gran Santo Domingo.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología, Melissa continúa desplazándose hacia el este-sureste a una velocidad de 4 kilómetros por hora, un movimiento tan lento que mantiene su campo nuboso sobre el país, prolongando las precipitaciones.

El informe del organismo advierte que, aunque los vientos máximos sostenidos se mantienen en torno a 75 kilómetros por hora, el mayor peligro ahora radica en la saturación del terreno. En varias zonas urbanas del Distrito Nacional y Santo Domingo Este ya se reportan calles anegadas, interrupciones eléctricas y escurrimientos de lodo.