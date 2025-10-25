Las autoridades evacúan a 98 personas de Isla Saona ante efectos de la tormenta Melissa

Vista de los ciudadanos trasladados por las autoridades ante el paso de la tormenta Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

Miembros de la Armada de República Dominicana (ARD) desplegaron un operativo de evacuación y asistencia para salvaguardar la vida de 98 personas que se encontraban en la Isla Saona, provincia La Altagracia, como medida preventiva ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, que ha generado fuertes precipitaciones y elevado oleaje en las costas Este y Sur del país.

Se trata de residentes y trabajadores en la zona turística, quienes solicitaron ayuda a las autoridades para ser trasladados a un puerto seguro, en momentos en que la provincia se encuentra bajo alerta amarilla.

Las personas evacuadas fueron trasladadas de manera segura al Puerto de Bayahíbe, en la referida provincia, donde recibieron asistencia de los organismos de socorro, establece un comunicado de prensa.

Respuesta inmediata

En el operativo, coordinado por el Ministerio de Defensa, la Armada activó su protocolo de emergencia, movilizando unidades navales de superficie y personal especializado en rescate.

El vicealmirante de la Armanda, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, resaltó la importancia de la coordinación entre los comandos navales, la zona naval Este, la Capitanía de Puertos y la Autoridad Marítima Dominicana para garantizar el éxito de la operación.

"Esta rápida acción refleja la preparación, disciplina y compromiso de nuestros hombres y mujeres del mar, que responden con determinación cada vez que la patria los necesita", expresó Crisóstomo Martínez.

De su lado, el Ministerio de Defensa reafirmó su compromiso con la protección de la vida, la integridad y el bienestar de la ciudadanía, manteniendo desplegados sus recursos aéreos, navales y terrestres para garantizar respuesta inmediata ante cualquier situación derivada de los efectos de la tormenta Melissa.