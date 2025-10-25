×
Tormenta Melissa

VIDEO | Rueda de prensa del COE para actualización de proyecciones y medidas por paso de la tormenta Melissa

El Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. advierte sobre inundaciones y deslizamientos de tierra en Jamaica, Haití y el sur de República Dominicana

    Rueda de prensa en vivo encabezada por el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez García, quien informará sobre la actualización de las medidas preventivas que mantienen las autoridades ante el paso de la tormenta tropical Melissa.

    "A las nueve de la mañana, tanto la ingeniera Gloria Ceballos como un servidor, desde el Centro de Operaciones de Emergencias, revisaremos las medidas con relación al Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana y, de ser necesario, disminuiríamos los niveles de alerta para poder ir trabajando los temas cotidianos y devolverle la normalidad a esta parte de la capital y otras provincias más", explicó Méndez.

