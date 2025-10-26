Abinader supervisa niveles de presas de Hatillo, Monción, Taveras y Rincón

Luis Abinader dijo que en los próximos días también supervisará las presas del sur tras el paso de la tormenta Melissa. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader supervisó la mañana de este domingo las presas de Hatillo, Monción, Taveras y Rincón para verificar los niveles de sus embalses, ante los pronósticos de que las lluvias del huracán Melissa, categoría cuatro, afectaría la región norte del país a partir de este lunes.

Durante el recorrido, el mandatario destacó el manejo dado por las autoridades a las presas durante las lluvias, lo que dijo evitó situaciones que se salieran de control en el Sur del país.

"Vinimos a ver los preparativos, que lo han hecho bastante bien y cumplido con el protocolo, por lo que hemos visto que ninguna presa ha tenido mayores dificultades", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/whatsapp-image-2025-10-26-at-14444882c18f26-4193203b.jpg Abinader señaló que se ha cumplido el protocolo con las presas.

Indicó que tanto la presa de Taveras como la de Rincón no han tenido novedades y añadió que los mayores niveles de preocupación lo presenta la presa de Hatillo, la cual pudiera vertir si continúa llenándose y afectaría el Bajo Yuna "por lo que estamos tomando las medidas de precaución".

Insistió que en el Bajo Yuna se toman las precauciones de lugar en Arenoso, Villa Rivas y otras comunidades circundantes.

"Hemos cumplido con el protocolo para con la generación de electricidad que hemos hecho bajar los niveles de las presas y no tenemos las dificultades que en otros tiempos teníamos", resaltó el mandatario en su visita.

El mandatario precisó que cada presa tiene un protocolo de manejo y que la de Monción está en la cota 279.18, casi en su nivel de vertir, lo que no se ha producido porque está en proceso de generación electrica y con el relación a la presa de San Juan, explicó que su vertido baja y su cuenca está en niveles manejables y, aún si persisten las lluvias dejadas por Melissa en el soroeste del país, no hay alarma en ese aspecto.

El presidente Abinader dijo que la presa de Monte Grande está subiendo y está cumpliendo con su función, evitando inundaciones que afectan la agricultura y que ponen en peligro la vida de quienes viven en la zona de influencia del Yaque del Sur.

El gobernante anunció que en los próximos días supervisará las presas del Sur e insistió en que se toman todas las previsiones de lugar en las provincias Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa.

Situación de las presas este domingo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/whatsapp-image-2025-10-26-at-145029e51a0457-46b5e4bc.jpg La presa de Hatillo.

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Presa de Taveras- Bao está en el nivel 321.89 con un 76 % de su volumen, bajo 0.72 metros, para un volumen de 3.76 millones metros cubicos. Caudal Promedio de entrada última 24 horas es 46.14 m3/s y uno de salida por generacion 61.26 m3/s.

La presa de Hatillo está en el nivel 84.74, con un 88% de su volumen. Subió 1.15 metros, para un volumen de 27.16 millones de metros cúbicos. Su caudal promedio de entrada en las últimas 24 horas es 104.00 m3/s y el de salida por Generacion 14.00 m3/s.

La presa de Monción tiene un nivel de 279.28 con un 98% de su volumen. Subió 0.41 metros, para un volumen de 4.19 millones de metros cúbicos. El caudal promedio de entrada última 24 horas es 35.92 m3/s y el de salida por generación de 34.68 m3/s.

La presa de Valdesia presenta un nivel de 148.37, con un 90.05% de su volumen. Subió 2.69 metros, para un volumen de 20.27 millones metros cúbicos y tiene un caudal promedio de entrada última 24 horas es 82.10 m3/s.

El informe del INDRHI establece que la presa de Jigüey está en el nivel 520.50, con un 41 % de su volumen. Subió 11.25 metros, para un volumen de 23.08 millones de metros cúbicos y un caudal promedio de entrada última 24 horas es 96.24 m3/s.

La presa de Sabana Yegua está en el nivel 389.48, con un 69 % de su volumen. Subió 1.27 metros, para un volumen de 17.10 millones de metros cúbicos y un caudal promedio de entrada última 24 horas es 56.16 m3/s. Está Fuera de operación la central hidroeléctrica.

El informe expresa que la presa de Sabaneta está en el nivel 644.08, con un 100.43% de su volumen. Bajó 0.14 metros, para un volumen de 0.40 millones de metros cubicos. Caudal Promedio de entrada y últimas 24 horas es 16.05 m3/s. Se mantiene vertiendo 6.83 m3/s, para un caudal total de salida 17.05 m3/s y un caudal de salida por Generación 10.23 m3/s

La presa de Rincón está en el nivel 121.53, con un 95.4% de su volumen. Subió 0.78 metros, para un volumen de 4.36 millones de metros cubicos y un caudal promedio de entrada últimas 24 horas es 16 79 m3/s. A las 8:00 de la mañana la operación de la central hidroeléctrica se hacía con un caudal de salida 10.35 m3/s.

Durante el recorrido, acompañaron al jefe de Estado el ministro de Presidencia, José Ignacio Paliza y los directores del INDRHI, el senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte; la gobernadora Glehanny Azcona y el miembro del Consejo de Administración de la Presa de Monción, Eduardo Peralta.