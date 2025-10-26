Abinader supervisa las presas del Cibao y afirma se ha cumplido con los protocolos de manejo

El presidente Luis Abinader realiza este domingo un recorrido de supervisión por el Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader realizó este domingo un recorrido de supervisión por varias presas del Cibao, con motivo a las intensas lluvias que ha generado el huracán Melissa sobre el país y para constatar el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos.

Durante su visita a la presa de Monción, en la provincia Santiago Rodríguez, el mandatario destacó que las infraestructuras hidráulicas están siendo manejadas de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones meteorológicas.

"Estamos observando los preparativos en la presa y hemos comprobado que se ha cumplido con los protocolos. De aquí vamos a la presa de Tavera (en Santiago), que también se ha mantenido con su protocolo. Luego visitaremos la presa de Rincón", expresó Abinader.

El jefe de Estado resaltó que, a diferencia de años anteriores, actualmente no se presentan las dificultades que antes se experimentaban durante eventos meteorológicos intensos, argumentando que las autoridades han cumplido con el protocolo.

Las declaraciones de Abinader se producen en medio de un seguimiento continuo a las condiciones climáticas y a los efectos de las lluvias registradas en los últimos días por el huracán Melissa.

¿Cómo afecta el huracán Melissa?

Wagner Rivera, predictor del Indomet, informó en la rueda de prensa de este domingo en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que las lluvias han empezado a disminuir su intensidad, pero que a partir del martes volverán a incrementar.

Sobre esto, explicó que mañana lunes, el huracán Melissa estará cruzando de sur a norte a Jamaica, y que luego entre martes a miércoles cuando el fenómeno esté cerca de Cuba estaría más próximo del territorio dominicano, incrementando las lluvias en el país para esos días.

El suroeste sigue con lluvias, el este disminuye más. El predictor del Indomet dijo que en la parte suroeste del país las lluvias seguirán siendo intensas y frecuentes, aunque no en la misma cantidad que en días anteriores.

En el caso de la región Este, las precipitaciones empiezan a disminuir, por lo que hacia esa zona las lluvias serán menos intensas y frecuentes.

Acumulados

En los últimos cinco días, en el país la zona que más acumulados de lluvias registró fue Barahona con 464 milímetros. Luego el Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional, con 442 milímetros y Santo Domingo Este, con 401 milímetros.