Asistencia Social informa que entregó ayuda a todas las zonas afectadas por Melissa

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) desplegó este fin de semana un amplio operativo de entrega de raciones crudas y cocidas, colchonetas, colchas y mosquiteros en distintos sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, como parte del plan de asistencia a las familias afectadas por las lluvias provocadas por la tormenta Melissa, la cual ya es huracán categoría 4.

La jornada de ayuda social benefició a más de 20 sectores del Gran Santo Domingo y comunidades del interior del país, en atención a las disposiciones del Gobierno para asistir a las familias impactadas por el fenómeno atmosférico, indicó la entidad en una nota de prensa.

Entre los sectores intervenidos figuran Gualey, Villa Eloísa, Las Cañitas, Los Guandules, Ensanche Espaillat, Simón Bolívar, Guachupita, La Zurza, Villa Agrícolas, 24 de Abril y La Ciénega , así como comunidades de Los Guaricanos, Sabana Norte, Sabana Sur, Villa Mella, La Esperanza, Los Girasoles I, Villa Nicio, Las Lilas, Hoyo de Bate, Invivienda, Los 3 Brazos, La Arenita, El Aguacate y Cañada de Bonavide , entre otras.

"Abarcamos todas las zonas afectadas"

El director general de la DASAC, Edgar Augusto Féliz Méndez , explicó que la institución ha mantenido un despliegue permanente para atender a las familias más vulnerables y que, en coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 , se utilizaron drones de carga para llegar a comunidades incomunicadas.

"Abarcamos todas las zonas afectadas. En lugares donde el acceso terrestre era imposible, como en Rancho Arriba, del distrito municipal de La Victoria, utilizamos los drones del 911 para transportar alimentos a 42 familias aisladas por el desbordamiento del río Cabón", destacó Féliz Méndez en la nota.

El funcionario agregó que, por disposición del presidente Luis Abinader , la institución continúa distribuyendo kits de raciones crudas, realizando reparaciones de viviendas y entregando enseres del hogar a las familias que sufrieron daños por el paso del huracán Melissa.

"Nuestra misión es garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier situación de emergencia que afecte la seguridad alimentaria de los dominicanos", afirmó Féliz Méndez.

La DASAC informó que los operativos de asistencia se mantendrán activos mientras persistan las condiciones climáticas y los reportes de comunidades afectadas, en coordinación con los organismos de emergencia y las autoridades locales.