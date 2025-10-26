COE actualiza las cifras de daños de Melissa: 735 viviendas afectadas y 3,765 desplazados

Un hombre muestra las pocas pertenencias que le quedaron luego de que una cañada penetrara en su casa en el sector 30 de Mayo, en Baní, provincia Peravia. ( DARE COLLADO/DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) actualizó las cifras preliminares de los afectados del ahora huracán Melissa: 735 viviendas afectadas, 3,765 desplazados, cuatro albergues con 77 personas y 48 localidades incomunicadas.

Además, hay 57 acueductos afectados, de los cuales 46 están fuera de servicio. Eso provoca que más de 542,000 usuarios afectados. Asimismo, hay dos puentes afectados y camino vecinal afectado.

La brigada del Ministerio de Obras Públicas se ha mantenido en la supervisión y trabajo y la recuperación de estas vías, tan pronto cesen las lluvias.

Las cifras fueron ofrecidas la tarde de este domingo durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional por Juan Manuel Méndez, director del COE. Agregó que una carretera fue afectada y que el sector eléctrico operó con el 98 % de la capacidad. Los datos serán actualizados más adelante.

En tanto que el presidente Luis Abinader llamó este lunes a volver a la normalidad en el Gran Santo Domingo y las demás demarcaciones donde por cuatro días hubo suspensión laboral y educativa como medida de prevención.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/whatsapp-image-2025-10-25-at-64331-pm-9a074800.jpeg Residentes del sector 30 de Mayo, Baní, fueron afectados por completo por la tormenta Melissa. (DARE COLLADO / DIARIO LIBRE)

El recogimiento fue el más prolongado después del COVID-19, pandemia que mató a más de 4,300 muertes y que doblegó al país con encierros y aperturas por más de un año hasta su reanudación definitiva en octubre del 2021.

Provincias en alerta

El COE mantuvo los niveles de alerta para el Distrito Nacional y 29 provincias. Hay cuatro provincias que siguen en alerta roja : Barahona , Pedernales , Independencia y Bahoruco. En algunos de esos lugares ha caído más de 400 milímetros de lluvias.

La alerta amarilla sigue para el Distrito Nacional y 12 provincias: San José de Ocoa, Samaná, Dajabón, Azua, Monte Plata, Elías Piña, San Cristóbal, San Juan, Peravia, Monseñor Nouel, Santo Domingo y La Altagracia.

Mientras que estas 14 provincias están en verde: La Vega, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Santiago, Espaillat, Duarte, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo y Hato Mayor.

El huracán Melissa se mueve lentamente próximo a Jamaica, donde el Centro de Huracanes de los Estados Unidos pronosticó inundaciones catastróficas.