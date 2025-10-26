Drones son utilizados para realizar entrega de kits de raciones crudas en SDN

La colaboración entre DASAC y 911 fortalece la respuesta ante emergencias. ( FUENTE EXTERNA )

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, en coordinación con la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), realizó la entrega de kits raciones crudas en el municipio Santo Domingo Norte mediante el uso de drones de carga.

Estos es parte de las acciones de apoyo a las comunidades impactadas por las lluvias del fenómeno atmosférico Melissa.

El operativo de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) tuvo lugar en La Ceiba del distrito municipal de La Victoria, donde el desbordamiento del río Cabón dejó incomunicada a 42 familias que permanecen aisladas.

Los drones del 911, operados por personal especializado, realizaron el traslado aéreo de los alimentos, permitiendo que las raciones llegaran de manera rápida y segura pese a las condiciones adversas del tiempo.

Tecnología

En el operativo participaron el director de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Féliz Méndez y el alcalde del distrito municipal de La Victoria, Miguel Saviñón.

Los funcionaros constataron el uso efectivo de la tecnología como herramienta de apoyo para salvaguardar vida y asistir a las comunidades afectadas.

"Esta acción reafirma el esfuerzo interinstitucional que fortalece la capacidad de respuesta del Estado dominicano, integrando innovación tecnológica y logística aérea al servicio de la población ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, convertida en huracán", indica una nota de prensa.