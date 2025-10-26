La Parroquia Nuestra Señora del Rosario del municipio de Dajabón denunció este domingo que agentes de la Dirección General de Migración, "sin orden judicial ni previo aviso", irrumpieron en ese recinto y sacaron "a la fuerza" a un vendedor.

El párroco, sacerdote jesuita Roberto Guzmán, relató que los agentes penetraron al área parroquial y se llevaron del lugar, en una acción que calificó como un "atropello a la dignidad humana" y una "violación a los derechos fundamentales" a un comerciante de nacionalidad haitiana.

En un comunicado difundido este domingo, la parroquia recordó que la Constitución dominicana establece que ninguna autoridad puede entrar en una propiedad privada sin una orden judicial y sin la debida autorización o conocimiento de sus responsables.

"Este tipo de acciones vulnera derechos fundamentales y atenta contra el respeto a la dignidad humana que todo ciudadano merece", dijo en el documento.

Repudia la violencia y pide a autoridades actuar con prudencia

La parroquia expuso que como comunidad de fe, repudia "todo acto de violencia o atropello que ponga en riesgo la paz social y el Estado de derecho".

"La Iglesia, fiel al Evangelio, defiende siempre la verdad, la justicia y el respeto a la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios", agregó.

La Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Dajabón invitó a las autoridades a actuar con "prudencia, humanidad y respeto a la ley".

Comunicado de la parroquia

La Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Dajabón expresa su profunda preocupación y rechazo ante el hecho ocurrido recientemente, en el cual agentes de la Dirección General de Migración penetraron al recinto parroquial sin orden judicial y sin notificación alguna al párroco, procediendo a sacar a un vendedor que se encontraba en el lugar.

Recordamos que, según la Constitución de la República Dominicana, ningún agente del orden puede ingresar a una propiedad privada sin una orden judicial y sin la debida autorización o conocimiento de sus responsables. Este tipo de acciones vulnera derechos fundamentales y atenta contra el respeto a la dignidad humana que todo ciudadano merece.

Como comunidad de fe, repudiamos todo acto de violencia o atropello que ponga en riesgo la paz social y el Estado de derecho. La Iglesia, fiel al Evangelio, defiende siempre la verdad, la justicia y el respeto a la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios.

Invitamos a las autoridades a actuar con prudencia, humanidad y respeto a la ley, y a nuestros fieles a orar para que en nuestra nación prevalezcan la justicia, la paz y la fraternidad.

P. Robert Guzmán, SJ

Párroco.