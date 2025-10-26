La reanudación o continuidad de la suspensión de las clases este lunes será definida la tarde de este domingo durante una reunión ampliada encabezada por el presidente Luis Abinader en el Salón Verde del Palacio Nacional, informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El encuentro, pautado para las 3:00 de la tarde, reunirá a los organismos de emergencia, ministros y autoridades municipales para evaluar los efectos del huracán Melissa y las condiciones de las provincias que aún permanecen bajo alerta.

El director del COE, mayor general (r) Juan Manuel Méndez García, explicó que, según el protocolo, la docencia solo se suspende en las provincias en alerta roja, pero la decisión final dependerá del análisis conjunto sobre el estado de los suelos, las inundaciones y los daños registrados.

"Será en esa reunión donde se definirá si el lunes habrá o no docencia", indicó Méndez, quien recordó que varios puntos del país continúan afectados por la crecida de ríos y deslizamientos de tierra.

Balance

Las autoridades dispusieron la suspensión temporal de clases y la reducción de actividades públicas y privadas, como medida preventiva ante los efectos de Melissa, que provocó acumulados de lluvia significativos y dejó comunidades incomunicadas en varias provincias.

El COE mantiene cuatro provincias en alerta roja, mientras otras 13 siguen en amarilla y 14 en verde, según el último informe emitido al mediodía de este domingo.

El Gobierno evaluará además el estado de las infraestructuras viales, las presas y los sistemas de drenaje antes de tomar una decisión sobre el retorno a las aulas y la normalización de las actividades.