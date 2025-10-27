Condiciones marítimas dificultan búsqueda de adolescente desaparecido en el mar Caribe

Fotografía de un drone entregando un tanque de oxígeno a los integrantes de la Armada de República Dominicana que realizan labores de búsqueda de un adolescente desaparecido en aguas del Caribe. ( EFE )

Las condiciones marítimas inestables continúan afectando las labores de búsqueda del adolescente Adauris Miguel Castillo, de 13 años, desaparecido desde el pasado miércoles 22 de octubre en las aguas del mar Caribe, en las inmediaciones del malecón de la avenida España, mientras la tormenta Melissa provocaba fuertes lluvias sobre el Gran Santo Domingo.

El subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Edwin Olivares, explicó que este lunes la "caja de búsqueda" —la zona de rastreo marítimo— fue ampliada hasta incluir parte del litoral del Distrito Nacional, tomando en cuenta experiencias previas de casos similares.

"Estamos buscando dónde por antecedente en casos similares han aparecido y se han logrado recuperar personas, se está haciendo esa búsqueda", dijo.

En la rueda de prensa de este lunes en el COE, el funcionario destacó que las condiciones marítimas aún permanecían inestables, por la cual el equipo de buceo hoy no pudo hacer una penetración, pero las embarcaciones y los equipos de drones sí se encuentran realizando labores de búsqueda.

Te puede interesar Desde hace cuatro días autoridades buscan a adolescente de 13 años por aire, mar y tierra

Su desaparición

De acuerdo con los testimonios, el adolescente —conocido en su comunidad de Los Mameyes como "Miniquito"— habría sido arrastrado por una ola mientras se bañaba junto a varios amigos en la zona costera.

Su padre, Luis Michael Castillo, relató que el menor salió de casa alrededor de las 3:40 de la tarde, pese a las advertencias por el mal tiempo.

"Salieron a bañarse en el sector; uno de los muchachos fue que computó: vamos para la avenida España, y llegaron aquí al mar", explicó Castillo.

Las labores han incluido rastreos por aire, mar y tierra, con el apoyo de la Armada Dominicana, la Defensa Civil, el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, los bomberos y grupos de buzos voluntarios.

Los buzos que participan en la búsqueda explicaron que las corrientes del mar Caribe, combinadas con las lluvias y los residuos arrastrados desde el río Ozama, dificultan el trabajo.