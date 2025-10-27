"Nosotros queremos saber qué pasó y encontrarlo": la búsqueda de Miniquito no se detiene

Lancha de la Armada de la República recorriendo el litoral de Los Mameyes este 27 de octubre de 2025 en la búsqueda de un adolescente de 13 años desaparecido durante la tormenta de Melissa. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Desde tempranas horas de la mañana, los organismos de emergencia mantienen activa la búsqueda de Adaury Miguel Castillo Valera, un adolescente de 13 años desaparecido el pasado jueves en el litoral costero del sector Los Mameyes, en Santo Domingo Este.

El menor, conocido cariñosamente como "Miniquito", fue visto por última vez mientras se bañaba durante el paso de la tormenta Melissa, y desde entonces no se ha tenido noticia de su paradero. Tras más de cuatro días de intensas labores de rastreo, las autoridades continúan la búsqueda, que ahora se enfoca en la localización del cuerpo del joven.

La versión aceptada por las autoridades, que fue declarada por otros niños con los que Miniquito se encontraba al momento de su desaparición, fue que fue arrastrado por las fuertes olas producidas por el fenómeno natural.

Su madre, Charina Castillo, visiblemente afectada, expresó su desesperación y anhelo de obtener respuestas. "Nosotros queremos saber qué pasó y encontrarlo", declaró entre lágrimas.

En medio de esta dolorosa experiencia, la madre aprovechó para hacer un llamado a la reflexión, exhortando a los jóvenes a permanecer en sus hogares durante condiciones climáticas adversas y a obedecer las recomendaciones de sus padres.

Rescate

Los operativos de rescate se extienden desde el litoral del Puente Juan Carlos hasta Manresa, y se ha desplegado personal también en la zona de Haina. En el terreno trabajan alrededor de cuatro buzos, drones, lanchas de la Armada y aeronaves, en un esfuerzo coordinado entre diversas instituciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/whatsapp-image-2025-10-27-at-123447-pm-b4bea88d.jpeg El teniente coronel Santiago Martínez, del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

El teniente coronel Santiago Martínez, del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, aseguró que las labores no cesarán hasta dar una respuesta clara a la familia del menor. "No se están escatimando esfuerzos; todas las instituciones están involucradas para seguir en esta búsqueda", afirmó.

El caso

La desaparición de Adaury Miguel Castillo Valera ha generado una profunda preocupación entre los vecinos de Los Mameyes. El adolescente salió a jugar con varios amigos en horas de la tarde el jueves 23 de octubre, desafiando la lluvia intensa provocada por la tormenta tropical Melissa.

Desde las 5:00 de la tarde de ese día, comunitarios y agentes de los cuerpos de emergencia han recorrido incansablemente la zona, sin obtener información certera sobre su paradero.