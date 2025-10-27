Magistrada Eunisis Vásquez representa a RD en congreso internacional de derecho celebrado en Madrid

La magistrada Eunisis Vásquez Acosta es jueza segunda sustituta del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La magistrada Eunisis Vásquez Acosta, jueza segunda sustituta del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, participó como ponente en el Congreso Internacional "Rule of Law and the New Challenges for the Judiciary", celebrado los días 23 y 24 de octubre en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, en Madrid.

El encuentro, dedicado a la memoria del jurista Rainer Arnold, reunió a expertos de más de una docena de países de Europa y América Latina, quienes debatieron sobre los desafíos del Estado de derecho ante los cambios sociales, tecnológicos y éticos del siglo XXI.

Durante su intervención en el panel "La transformación social del derecho a través de la jurisprudencia y la doctrina", la magistrada Vásquez destacó el papel de la jurisprudencia constitucional dominicana en la consolidación del Estado social y democrático de derecho.

"Herramienta de transformación social"

"El Derecho, en su dimensión más elevada, es una herramienta de transformación social, especialmente cuando los principios constitucionales se concretan mediante la interpretación judicial garantista y el pensamiento doctrinal comprometido", expresó la jueza.

Vásquez subrayó que esta visión se refleja en la experiencia dominicana, donde la justicia constitucional ha contribuido a dignificar a sectores históricamente excluidos, impulsando avances en igualdad, dignidad y tutela efectiva de derechos.

Otros participantes

En el mismo panel participaron los magistrados Manuel Ulises Bonnelly Vega, del Tribunal Constitucional, y Justiniano Montero Montero, de la Suprema Corte de Justicia, quienes abordaron los aportes de la jurisprudencia dominicana y la ética judicial en el fortalecimiento del Estado de derecho.

También participó la licenciada Laura Claribel Ramírez Paulino, coordinadora académica del Instituto Dominicano de Filosofía del Derecho, quien presentó la ponencia "La transformación digital en la justicia dominicana desde el punto de vista del fortalecimiento del Estado de derecho".

La participación de la magistrada Vásquez forma parte del compromiso del Tribunal Constitucional con el intercambio académico internacional y la promoción de la cultura constitucional en el ámbito iberoamericano.